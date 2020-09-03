96% опрошенных отмечают работу правоохранительных органов в борьбе с коррупцией как неэффективную.

Действия правоохранительных органов по борьбе с коррупцией одобряет лишь 4% украинцев.

Данные социологического исследования показывают рекордное недоверие к антикоррупционным органам и их руководителям.

Так 96% опрошенных отмечают работу правоохранительных органов в борьбе с коррупцией как неэффективную, а наихудший баланс доверия и недоверия к правоохранительным институциям - в НАБУ и САП. Баланс доверия к ним является отрицательным и составляет в НАБУ -58,7%, САП -59,9%. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года.

В частности самый низкий уровень полной поддержки среди всех руководителей правоохранительных органов оказался у директора НАБУ Артема Сытника. Так на вопрос "Как Вы оцениваете работу следующих государственных деятелей-руководителей правоохранительных структур?" об Артеме Сытнике только 1,1% ответил "полностью положительно", "скорее положительно" - 9,5%.

Напомним, что Конституционный суд Украины признал неправомерным назначение Сытника директором НАБУ, однако сам Сытник заявил, что остается директором бюро несмотря на решение суда. Согласно заключению Центра политико-правовых реформ, после постановления Конституционного суда все решения Артема Сытника после 28 августа 2020 могут быть обжалованы в судебном порядке и признаны противоправными.

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Автор: УНИАН