Она признала, что Украина сейчас находится под угрозой.

Новоизбранная голова Европейского парламента Роберта Мецола пообещала усилить дипломатические усилия для решения масштабных конфликтов, в частности вокруг Украины.

Видеообращение Мецолы появилось на сайте Европарламента.

Глава Европарламента во время пресс-конференции отметила, что "Украина сейчас находится под угрозой" и выразила ей свою поддержку. Кроме того, Мецола вспомнила и Беларусь.

"Я вспомнила Украину и Беларусь в контексте, в котором мы живем, который касается безопасности, рисков и угроз на наших внешних границах. Этот парламент является очень однозначным в своей позиции – диктаторы нас не разделят. И такие месседжи будут и дальше звучать", - сказала она на пресс-конференции после избрания.

Напомним, что резидентом Европейского парламента избран представительницу Мальты Роберту Мецолу. В ЕНП приветствовали ее избрание как самого молодого человека на посту президент Европарламента.

Роберта Мецола: что о ней известно

Роберта Мецола занимала пост вице-президента ЕП. Она была ответственной за отношения национальных парламентов стран-членов Евросоюза и, в частности, возглавляла конференцию парламентских комитетов по делам ЕС.

Как сообщал УНИАН, ночью 11 января в возрасте 65 лет умер президент Европейского парламента Давид Сассоли.

Он был избран на эту должность 3 июля 2019 года в качестве представителя Италии.