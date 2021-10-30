Причиной подачи иска стал спор об активном использовании механизма верховенства закона ЕС.

Европарламент подал в суд на Еврокомиссию за то, что та не активировала регламент о наказании за нарушения верховенства закона в государствах, входящих в Евросоюз.

Об этом председатель Европарламента Давид Сассоли заявил 29 октября, сообщает Deutsche Welle.

Механизм верховенства закона ЕС был одобрен участниками саммита ЕС в декабре 2020 года вступил в силу, но до сих пор не применялся. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.

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Польша и Венгрия, опасаясь, что новый регламент может быть применен против них, в свою очередь, подали иски против механизма верховенства права, отмечает DW. Решение ожидается через несколько месяцев, и до этого Еврокомиссия решила не спешить с его применением.

По словам Сассоли, Европарламент ожидает, что Еврокомиссия будет действовать последовательно и воплотит в жизнь заявления ее главы Урсулы фон дер Ляйен, которая пригрозила Польше санкциями, если та будет настаивать на верховенстве национальных законов над законодательством Евросоюза.

Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала очередное расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. А в 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру в отношении Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

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Автор: Виктория Токарева