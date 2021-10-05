В истории с отставкой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова мы наблюдаем житейскую проблему, которая очень часто встречается в политике. Когда один считает, что ему по-прежнему должны, а другой считает, что он уже никому ничего не должен. И тут можно понять обоих.

Действительно, Разумков был одним из хедлайнеров "Слуги народа". Прекрасно помню, как он на всех эфирах отбивался и отдувался за "Слуг" и справлялся с этой миссией хорошо. С другой стороны, не будь Зеленского, Разумков точно продолжал бы свою внепарламентскую деятельность – консультировал Кличко и занимался ломбардами.

На мой взгляд, до середины сентября еще можно было "накоротке", тет-а-тет решить все вопросы и даже урегулировать конфликт между президентом и спикером. Сейчас точка невозврата пройдена и Зеленский будет дожимать ситуацию.

Конфликт перешел на личностный уровень

Дело в том, что конфликт перешел на личностный уровень. С весны этого года Разумков демонстративно выступает как фрондер – сначала просто как полуоппозиционер, а в последнее время это приобрело уже форму троллинга. Зеленского это поведение раздражало, и он лично вошел в этот конфликт, хотя были предостережения, что делать этого ему не стоит. Теперь же, коль он уже вписался в эту ситуацию, отступать ему некуда. Сдать назад – продемонстрировать слабость. К тому же, это будет и политической ошибкой.

Читайте также"Гала-концерт" в Трускавце как "последняя гастроль" спикера Дмитрия Разумкова

Разумков тоже все чаще совершает ошибки. К примеру, ему стоило приехать в Трускавец. Если бы его не пустили, это был бы минус уже стороне президента. Но он не приехал, а тут же разослал письмо с попыткой вызвать депутатов "на ковер". И это - демонстрация слабости в этой ситуации.

В целом, мне кажется, на сегодня сумма ресурсов в руках президентской команды, перевес на стороне президента. А когда Владимир Зеленский чего-то хочет, он этого добивается. Вспомним, как говорили, что Аваков - глыба, но, когда было нужно, раз, и увольнение очень тихо прошло. Теперь бывшему министру приходится напоминать о себе с бокалом вина в соцсетях. Так может случиться и с Дмитрием Разумковым.

На текущий момент есть около 200 "Слуг народа", которые готовы поддержать отставку спикера. А 226 набирается с учетом депутатских групп, мажоритарщиков и отдельных вольноопределяющихся. Но политически Зеленскому важно показать 226 "Слуг народа" за отставку Разумкова, чтобы не было разговоров о разброде и шатании в монобольшинстве.

Разумкова все равно дожмут

Видится, что это может немножко задержать процесс, но Разумкова все равно дожмут. А если он будет сильно упираться, существует вероятность, что пойдут и по пути лишения его мандата. На сегодня это, как говорится, бабушка надвое сказала. Процедура сложнее, чем собрать подписи и просто отправить в отставку. Однако, если он будет сильно упираться, существует вероятность, что пойдут и по такому пути. Причем, сценарий лишения Дмитрия Разумкова мандата возможен даже после отставки с должности главы парламента – если противостояние с президентом будет нарастать.

Сейчас у Дмитрия Разумкова два варианта: либо он уходит и становится точкой сборки оппозиции к Зеленскому, но это менее вероятный вариант (и нежелательный для Банковой), либо – пополняет сонм сбитых летчиков украинской политики, так как может оказаться, что спикерское кресло было его единственным политическим капиталом. Оба этих сценария существуют вне зависимости от того, останется ли он в парламенте как внефракционный, или его совсем уйдут из Рады.

Андрей Золотарев, политолог, руководитель центра "Третий сектор"