Все школы Купянской громады переименовали в лицеи и гимназии.

На сессии Купянского городского совета Харьковской области произошла драка между депутатами.

Как пишет харьковский Телеграм-канал "Труха", инцидент случился во время обсуждения вопроса о переименовании школ города в лицеи и гимназии.

"Т.е, в Купянске вообще хотят отменить понятие школы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы городского совета, сегодня депутаты утвердили уставы девяти общеобразовательных учреждений Купянской громады. Таким образом, драка не повлияла на сегодняшнюю работу депутатов и рассмотрение вопросов повестки дня.

Как пишет "Обозреватель", стратегия развития образования Купянской громады предусматривает функционирование четырех лицеев, трех гимназий и одной начальной школы с дошкольным подразделением. Избранный от ОПЗЖ мэр Купянска Геннадий Мацегор ранее объяснял, что подобная оптимизация проводится из-за ограниченной финансовой возможности бюджета города, а также недостаточной субвенции на образование.

Видео драки смотрите ниже:

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Автор: Юрий Годован