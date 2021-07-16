Конфликт произошел между Вадимом Ивченко и Николаем Сольским.

Народные депутаты подрались в Верховной Раде 16 июля. Конфликт разгорелся между нардепом от "Батькивщины" Вадимом Ивченко и представителем "Слуги народа" Николаем Сольским.

Об этом сообщает Апостроф.

Сначала народные избранники просто стояли и разговаривали, потом Ивченко ударил Сольского кулаком по лицу.

После хлесткого удара политикам пришлось разойтись. Несколько нардепов подбежали и встали между ними, чтобы предотвратить повторной вспышки агрессии. При этом коллеги пытались успокоить Сольского, который был возмущен таким поведением Ивченко.

Причина такого поведения народных избранников неизвестна.

Как ранее сообщал УНИАН, скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива засветился на отдыхе в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья - пятизвездочном Rixos Sungate. Там его "застукал" ветеран АТО Михаил Майман, с которым он подрался в ресторане в прошлом году.

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Автор: Анастасия Горбачева