Херсонские предприниматели присоединились к очередной акции протеста против законов, обязывающих ФЛП использовать кассовые аппараты.

Депутат Херсонского областного совета, кандидат в мэры города Владимир Сальдо поддержал ФЛП и отметил, что сейчас малый и средний бизнес Херсона не имеет условий для того, чтобы работать по новым законам. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Действие этого закона, который обязывает всех предпринимателей иметь кассовые аппараты, распространяется в Херсоне на 20 тысяч человек. Ведь у нас в городе 13 рынков и четыре рыночных городка. А условия по приобретению и использованию кассовых аппаратов абсолютно не приспособлены для работников рынков», – подчеркнул он.

Депутат также напомнил, что цены на кассовые аппараты стартуют от 6 тысяч гривень.

«Действие этого закона, который обязывает всех предпринимателей иметь кассовые аппараты, больнее всего «ударит» в Херсоне по 20 тысячам человек. Это работники 13 рынков и 4 четырех рыночных городков. А условия по приобретению и использованию кассовых аппаратов абсолютно не приспособлены для работников рынков», – подчеркнул он.

«Совершенно справедливо предприниматели требуют от власти защитить свое право на труд. Ведь именно ФЛП наполняют городской бюджет, и если они будут простаивать, то городской бюджет потеряет деньги», – добавил Сальдо.

Напомним, 3 ноября в Киеве перед стенами Верховной Рады состоялся митинг SaveФОП, где более 25 тысяч предпринимателей подписали петицию за сохранение упрощенной системы налогообложения, за законопроект №3853-1. После чего было обещано отсрочке на год введения в действие закона, обязывающий малый и микробизнес устанавливать кассовые аппараты. Эта отсрочка депутатами на пленарном заседании не была поддержана. Поэтому акции протеста продолжаются.

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Автор: УНИАН