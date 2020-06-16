В Раде зарегистрировали нового депутата от "Слуги народа"

Денис Маслов принял присягу народного депутата.

Народный депутат Денис Маслов вошел в состав фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Маслова вместо Александра Ткаченко, назначенного 4 июня министром культуры и информационной политики.

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Секретарь ЦИК Елена Гатауллина напомнила, что 11 июня Центризбирком признал избранным народным депутатом Маслова, а в тот же день в комиссию поступили от него документы для регистрации народным депутатом.

Сегодня, 16 июня, Маслов принял присягу народного депутата Украины.

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