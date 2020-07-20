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Живая музыка и грандиозный салют: стало известно, где и как отпраздновал свое 49-летие Кличко (фото, видео)

00:39, 20 июля 2020
Политика
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Кличко исполнилось 49 лет / фото с сайта "Страна"

Празднование началось вечером на открытом пространстве под сопровождение живой музыки и с грандиозным салютом. Видео с дня рождения опубликовала на своей Facebook-странице солистка группы "Не говори маме" (don'T Tell Mom cover band) Маришка Грин, которая вместе со своей группой выступала на празднике, передает ТСН.

На ролике девушка сняла феерический салют, который длился около минуты. Во время действа звучала известный рок-хит группы AC/DC Hells Bells.

Празднование прошло на свежем воздухе / фото с сайта "Страна"

Солистка группы успела сделать селфи с Кличко, а также отметила, что празднование проходило на берегу Каневского водохранилища. Судя по комментариям в соцсетях, мероприятие проходило на пляжном курорте клубного типа Senator Beach Club возле Переяслава-Хмельницкого.

В конце видео звучали поздравления для мэра столицы. Ведущий призвал гостей сделать это хором, а также поздравить Кличко лично у микрофона.

Как сообщал УНИАН, Кличко в День своего рождения сообщил, что его старший сын Егор решил баллотироваться на выборах мэра столицы. Позже пресс-секретарь столичного мэра заявила, что это была шутка.

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