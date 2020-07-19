Кличко заявил, что его старший сын собрался на выборы мэра Киева
14:44, 19 июля 2020Политика
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Правда это или шутка, пока неизвестно.
Виталий Кличко со старшим сыном Егором / фото facebook.com/Vitaliy.Klychko
Городской голова Киева Виталий Кличко в День своего рождения, 19 июля, сообщил, что его старший сын Егор решил баллотироваться на выборах мэра столицы.
Читайте такжеБольшинство киевлян на выборах мэра столицы готовы поддержать Кличко - соцопросОб этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав совместные фото с сыном.
«Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», - отметил Кличко.
Пока неизвестно, правда это или шутка.
Сегодня Виталий Кличко празднует свое 49-летие. Его сыну Егору 20 лет.
Как сообщал УНИАН, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.
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