Кличко заявил, что его старший сын собрался на выборы мэра Киева

Правда это или шутка, пока неизвестно.

Городской голова Киева Виталий Кличко в День своего рождения, 19 июля, сообщил, что его старший сын Егор решил баллотироваться на выборах мэра столицы.

Читайте такжеБольшинство киевлян на выборах мэра столицы готовы поддержать Кличко - соцопросОб этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав совместные фото с сыном.

«Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», - отметил Кличко.

Пока неизвестно, правда это или шутка.

Сегодня Виталий Кличко празднует свое 49-летие. Его сыну Егору 20 лет.

Как сообщал УНИАН, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

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