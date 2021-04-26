В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь сегодня прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где ему вручили обвинительный акт по делу о хищениях в "оборонке".

Об этом УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Действительно, он явился в САП, ему был вручен обвинительный акт и в ближайшее время этот акт будет направлен в суд", - сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Гладковский-младший вернулся в Украину. На границе его на несколько минут задержали пограничники и отпустили.

Как добавляет Радио Свобода, в САП отметили, что не знают, когда Гладковский вернулся из-за границы, где, по данным СМИ, находился на момент объявления его в розыск. "Детективы НАБУ знали, что он возвращается", - уточнила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

В комментарии РБК-Украина Постолюк отметила, что Игорь Гладковский не был задержан.

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Что этому предшествовало

НАБУ объявило 22 апреля в розыск одного из восьми подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь" Игоря Гладковского.

По данным следствия, с помощью подозреваемого в 2015-2017 годах общество с ограниченной ответственностью "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".

За это Гладковский-младший получал 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.

Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Что известно о деле Гладковского

17 октября 2019 НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября в САП заявили, что экс-должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью и служебным положением) и ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству было нанесено более 10,62 млн грн убытков. Кроме того, как заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн. В октябре за Гладковского внесен залог, он вышел из СИЗО.

Кроме того, Гладковский является фигурантом других уголовных производств.

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Авторы: Александр Топчий, Константин Гончаров