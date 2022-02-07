Патрульный Сергей Петрик вызван в качестве свидетеля.

Госбюро расследований в рамках расследования дела нардепа Александра Трухина вызвало на допрос патрульного Сергея Петрика, видео с нагрудной камеры которого обнародовано в СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, Петрик уже пришел в ГБР в сопровождении адвоката.

Его вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту ДТП, сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

"Указанный полицейский сегодня вызван в ГБР в качестве свидетеля, чтобы узнать от него все детали. Сейчас материалы дела насчитывают более 5 томов. Также следователями ГБР за этот период изучены все видеоточки, видимо, где-то тысячу точек на отрезке от Полтавы до Киева, устанавливаются все обстоятельства, проведено 4 экспертизы. На данный момент идет 5-я, заключительная, экспертиза, после которой мы сможем узнать, кто был за рулем, а также другие обстоятельства ДТП", - отметила пресс-секретарь.

Петрик в комментарии журналистам сказал, что свою камеру с видео с места ДТП в конце рабочей смены сдал в отделении полиции как это делается обычно и в дальнейшем не имел к ней доступа.

"Каждый работник полиции, патрульной полиции - обычный рядовой, он получает, заступая на дежурство, боди-камеру свою по отдельному номеру под свою личную подпись. В дальнейшем пользуется ею на дежурстве и в конце смены сдает камеру также под подпись. Затем все действия с камерами к работникам полиции - патрульным - обычных рядовых не касаются", - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в ГБР заявили, что по делу о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина полицейский не давал им показания, которые обнародовали журналисты.

"Попутно подчеркнем, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информации, которую сообщил журналистам", - сказано в заявлении.

При этом в ГБР отметили, что граждане также не предоставили фото или видео с места ДТП.

В то же время в ГБР сообщили, что видео с боди-камеры полицейского, который давал интервью, будет приобщено к делу, как и видео с камер других патрульных, которые были на месте происшествия.

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В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП.

В протоколах полиции, сделанных с места ДТП, указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек.

Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян. Также он отмечал, что не обращался к СМИ с просьбой удалить информацию о ДТП.

Издание "Украинская правда" 1 февраля 2022 года обнародовало видео с камер патрульных полицейских, работавших на месте ДТП, с участием Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора разрешить ему" тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

2 февраля Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту предложения Трухиным взятки правоохранителям (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Досудебное расследование генпрокурор Ирина Венедиктова поручила осуществлять детективам Национального антикоррупционного бюро.

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