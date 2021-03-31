23 марта Шевченковский райсуд Киева продлил Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 мая.

В Киевском апелляционном суде началось заседание по рассмотрению жалобы на меру пресечения ветерану антитеррористической операции Андрею Антоненко, который является обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Читайте такжеПод посольством Украины в Москве появились плакаты с "российским" Крымом (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, адвокаты попросили суд разрешить их подзащитному сидеть рядом с ними, а не в стеклянном боксе. Прокурор выступил против, поскольку, по его словам, Европейский суд по правам человека рассматривает как нарушение прав обвиняемого только пребывание в железной клетке.

О невозможности обеспечить охрану Антоненко не в стеклянном боксе заявил и старший конвоир. В результате Антоненко остался в стеклянном боксе.

Дело Шеремета: подробности

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко находится под стражей, Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные обязанности.

23 марта суд продлил действие мер пресечения всем обвиняемым до 21 мая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк