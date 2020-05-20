Дело Гандзюк: Зеленский заверил, что заказчики убийства обязательно сядут за решетку

Президент подчеркнул, что власть будет делать все возможное, чтобы суд вынес справедливое решение.

Президент Владимир Зеленский заверил, что заказчики убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк обязательно сядут за решетку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства.

Читайте такжеОфис генпрокурора передает дело Гандзюк в суд«Есть, к сожалению, несколько трагических дел в нашей стране. По поводу того, кто убил Екатерину Гандзюк. При моей каденции люди, которые убили, посажены. Есть вопрос - кто заказал? У нас есть ответы. Мы знаем, кто заказал. И сейчас это дело уже полностью передано в суд. И суд, я уверен, даст справедливый приговор, и заказчики, а не заказчик, а заказчики сядут за решетку. Последний шаг остался - это суд. Суд должен быть независимым и вынести независимый приговор. Давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы все было справедливо, и эти люди обязательно сядут в тюрьму», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николай Паламарчук.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рыщук.

25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал причинение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их защитника Евгении Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде.

Однако защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитном.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.