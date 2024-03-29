Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составили 12 млн 423 тыс. 008 грн.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составили 12 млн 423 тыс. 008 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ - 7 млн 455 тыс. 972 грн. Доходы семьи Зеленского в 2023 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с восстановлением арендных платежей.

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Также в ОП проинформировали, что остаток денежных средств семьи Зеленского на конец прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн.

"Других существенных изменений в 2023 году относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.д. не произошло", - заявили в ОП.

Доходы Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский показал декларацию за 2021 и 2022 годы. Так, в 2021 году совокупные доходы семьи Зеленских составили 10,824 млн грн, из которых 5,359 млн грн - это выручка от продажи облигаций внутренних государственных займов. Остальные доходы - это заработная плата, банковские проценты и доходы от сданной в аренду недвижимости.

Доход семьи Президента в 2021 году по сравнению с 2020-м сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2021 года также уменьшился.

Согласно декларации 2022 года, доходы Зеленского и его семьи также сократились - до 3,692 млн грн. Отмечалось, что резкое падение доходов семьи президента произошло из-за прекращения договоров аренды, что стало следствием полномасштабного российского вторжения в Украину.

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