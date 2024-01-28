Семья президента начала терять доходы еще до российского вторжения, а война - ускорила процесс.

Доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи резко сократились в последние годы. Это следует из его декларации, выдержки из которой приводит пресс-служба Офиса президента.

Так, в 2021 году совокупные доходы семьи Зеленских составили 10,824 млн грн, из которых 5,359 млн грн. – это выручка от продажи облигаций внутренних государственных займов. Остальная часть дохода - это заработная плата, банковские проценты и доходы от арендуемой недвижимости.

"Доход семьи Президента в 2021 году по сравнению с 2020-м сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2021 года также уменьшился", – отметили в пресс-службе ОП.

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Согласно декларации 2022 года, доходы Владимира Зеленского и его семьи сократились еще почти втрое – до 3,692 млн грн. Отмечается, что резкое падение доходов семьи президента произошло из-за прекращения договоров аренды, что стало следствием полномасштабного российского вторжения в Украину.

Отмечается, что по итогам 2022 года денежные активы семьи Зеленских сократились почти на 1,8 млн грн.

Декларации госслужащих в Украине

Как писал УНИАН, из-за полномасштабного вторжения России в Украину временно отменили требование об обязательном декларировании имущества государственными служащими и депутатами. Подавать декларации можно было по желанию.

5 сентября прошлого года Верховная Рада приняла закон о восстановлении обязательного электронного декларирования, но сделала реестр деклараций закрытым для публичного доступа еще на один год. Владимир Зеленский ветировал закон, отметив, что закрытый реестр деклараций является неприемлемым.

20 сентября Рада проголосовала за этот закон с поправками президента и сделала реестр деклараций открытым для публичного доступа.

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