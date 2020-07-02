Украине критически не хватает судей, тысячи нарушителей избегают наказания (видео)

Чтобы судебная система заработала, нужна высшая квалификационная комиссия судей, которой сейчас фактически нет.

Тысячи пьяных за рулем и хулиганов избежали наказания, поскольку судить их было некому. В семи судах по Украине нет ни одного судьи, еще в восьми - есть, но судить не имеют права. В целом же в Украине не хватает более двух тысяч судей.

О кадровом голоде в судах речь идет в сюжете ТСН.

В частности, Валентина Троцюк - новая и единственная судья Радивиловского райсуда. Почти год здесь не было ни одного заседания, потому что некому было проводить. Тамошние судьи ушли в отставку, командированные имели право судопроизводства лишь год. И если уголовные дела еще можно направлять в другие суды, то иные - не рассматривались.

"На сегодня в производстве есть около 1100 дел об административных правонарушениях и около тысячи гражданских дел", - отметила Троцюк.

Люди ждали разводов, алиментов и наследства, а мелкие хулиганы, семейные дебоширы и пьяные водители оставались безнаказанными.

"По нашим подсчетам около 600 правонарушителей избежали ответственности", - отметил руководитель аппарата Радивиловского районного суда Юрий Мартын.

Срок привлечения по закону - три месяца.

В частности, весной не могли лишить родительских прав Веронику. У нее - пятеро детей. Она поднимала на них руку, психологически давила, пила. В службе по делам детей отметили, что, к счастью, пока ждали судью - удалось пристроить детей в спеццентры и не вернуть матери. Накануне она с ножом напала на сожителя.

"Во время ссоры причинила ножевое ранение потерпевшему, в результате которого последний скончался", - сообщил руководитель следственного отделения Радивиловской полиции Сергей Ясинский.

Сейчас Вероника находится в следственном изоляторе. Однако когда услышит приговор за убийство и когда ее смогут лишить прав на детей - неизвестно. Ибо хотя судья уже и есть, но судить не может: еще не присягнула.

"Около 7 тысяч должностей судей в Украине. Сейчас пока работает 4 900 судей. То есть, вы сами почувствуете, какой безумный кадровый голод", - рассказал заместитель председателя Совета судей Украины Егор Краснов.

После присяги могли бы восстановить работу восемь судов из 15 парализованных в Украине. Но дата возобновления пока неизвестна. Да и один судья на район – мало.

О кипы дел говорит судья Гощанского райсуда. Он ждет назначения коллеги, потому что здесь почти два года единственный. По штату должно быть три. Поэтому судья работает ненормированно. Его рекорд - почти 70 заседаний по админматериалам в день.

"Европейские стандарты и те расчеты, которые проводит Государственная судебная администрация, - до 200 дел должна быть нагрузка на судей в год, а у нас такая статистика: 140 в месяц", - отметил судья Гощанского районного суда Дмитрий Пацко.

До того, как он стал здесь единственным судьей, - его коллеги ушли в отставку, а сам Дмитрий Пацко ждал продолжения полномочий - Гощанский суд полтора года тоже был парализован.

Среди сотен правонарушителей, которые тогда избежали ответственности, был местный священник. Отец Дмитрий на праздник Дмитрия возле села Дмитровка совершил пьяное ДТП сразу с четырьмя автомобилями.

"Дело в отношении отца Дмитрия было закрыто в связи с окончанием срока привлечения к ответственности", - сообщила заместитель руководителя аппарата Гощанского районного суда Юлия Ищенко.

Чтобы судебная система заработала, нужна высшая квалификационная комиссия судей. В Украине ее сейчас нет вообще. Судей назначают по рекомендациям бывшей, уже расформированной. Кандидатов на судейские должности - 467. А надо минимум вчетверо больше. Новую комиссию создать не могут, потому что в законодательство внесли изменения, и чтобы ее сформировать - нужны международные представители.

"Эти международные институты не делегировали своих представителей в свою комиссию, поэтому она фактически она вообще не была создана", - отметил Егор Краснов.

Поэтому судьи снова ожидают изменений к закону о судоустройстве и статусе судей. Когда это произойдет - тоже пока без ответа.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла судебную реформу Зеленского.

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