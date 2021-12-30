Злоумышленник не имеет отношения ни к какому движению, отметил секретарь СНБО.

Задержанный правоохранительными органами злоумышленник, который недавно бросил "коктейль Молотова" в ограждение Генерального консульства России во Львове, приехал из оккупированной Горловки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Наши все службы очень быстро отработали все эти вопросы. Человек, который это делал, он не имеет отношения ни к какому, скажем так, движению. Это человек с оккупированных территорий, непосредственно из города Горловка. Он сейчас задержан", – сказал Данилов.

Читайте такжеВ Одессе "атаковали" Генконсульство России: бросили "кровавые пакеты" (фото)Также он добавил, что такие ситуации иногда случаются, но украинские правоохранительные органы, в том числе Служба безопасности и контрразведчики, "все эти вопросы отрабатывают".

Данилов отметил, что сейчас подобных вопросов по дестабилизации внутренней ситуации в Украине нет.

Секретарь СНБО подчеркнул, что для РФ дестабилизация ситуации в Украине является главным вопросом, над которым россияне "очень упорно работают".

Напомним, 24 декабря ночью во Львове в забор Генерального консульства Российской Федерации бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что злоумышленник, бросивший в ограждение Генконсульства РФ во Львове "коктейль Молотова", задержан.

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