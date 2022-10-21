Секретарь СНБО уверен, что русский язык должен исчезнуть из Украины, как элемент пропаганды врага.

Русский язык должен исчезнуть с Украины, как элемент российской пропаганды и промывания мозгов. Обязательными в стране должны быть украинский и английский языки. Государственный телеканал FreeДом уже собираются перевести на английский.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке", – сказал Данилов.

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По его словам, на совете у президента Владимира Зеленского было принято решение о переходе государственного телеканала FreeДом с российского языка на английский.

"Решение было принято, что начинать нужно с языка международного общения – английского. И остальные языки будут прилагаться. Этот вопрос сегодня в кабинете у президента проговаривался на совещании", – сообщил секретарь СНБО.

Русский язык в Украине: что известно

Отметим, что с началом вторжение России в Украину и разоблачением всех тех зверств, которые творят оккупанты на территории нашего государства, не удивительно, что ненависть ко всему русскому растет с геометрической прогрессией. Ранее в Украине предложили ввести в школе "русофобию". Петиция с соответствующим просьбу о создании в школьной программе нового предмета появилась на сайте президента Украины.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предлагал с 1 сентября заменить в школах дисциплину "русский язык" другими учебными предметами. Он также отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей.

В итоге в ряде городов отменили уроки русского языка в школах.

Весной 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наибольший вред русскому языку в Украине нанес Путин.

Я считаю, непоправимый вред. Конечно, люди будут стесняться за пределами России иногда говорить в каких-то средах на русском. Так и будет. Такое происходило после той или иной войны, результатом которой был назван конкретный агрессор в мире. Вот и всё", - заявил он.

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