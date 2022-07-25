Еще в прошлом году было несколько классов в трех школах области.

Власти Львовской области приняли решение отменить классы с русским языком обучения в школах.

Об этом сообщил советник председателя Львовской областной военной администрации Олег Радик.

"Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области. Были еще в прошлом году третьи, четвертые классы в трех школах. Такая информация из Департамента образования и науки Львовской областной военной администрации", - рассказал он.

По словам Радика, точные данные будут известны до 5 сентября, когда все субъекты подадут отчетность в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Накануне исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о введении запрета на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования.

А в Тернополе уличным музыкантам запретили исполнять произведения на русском языке, чтобы не разжигать вражду.

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