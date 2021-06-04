Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина на пути в НАТО должна внедрять не только стандарты в военной сфере, но и строить демократическое общество.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина с имеющейся олигархической экономикой не вступит в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сегодня действительно на заседании (СНБО) проговаривался вопрос об интеграции в Альянс. Вопрос обсуждался в закрытом режиме, потому что преимущественно этот вопрос относится к военному сотрудничеству", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что НАТО - это в первую очередь стандарты, но не только стандарты военной отрасли, но и демократического общества.

"Если у нас будет такая олигархическая экономика, которая у нас сегодня есть, - то нас никакое НАТО не ждет", - подчеркнул Данилов.

В связи с этим, он отметил, что сегодня впервые в истории Украины поднимаются для решения такие вопросы, которые направлены на то, чтобы государство двигалось наконец в Европу, цивилизованные страны и цивилизованный мир.

Секретарь СНБО считает, что других оборонных альянсов для вступления Украины, кроме НАТО, не существует.

"Есть альянс НАТО, который четко является понятным, в котором прописаны правила - где есть 5 статья (Вашингтонского договора о создании НАТО-УНИАН), если кто-то, не дай бог, нападает на страну, которая является членом НАТО, то все вместе дают отпор", - подчеркнул Данилов.

Путь Украины в НАТО

4 июня СНБО в тайном режиме рассмотрел вопрос углубления интеграции Украины с НАТО.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации олигархической системы в Украине. Документ обозначен как неотложный для рассмотрения.

Также Зеленский поручил соответствующим государственным органам в двухнедельный срок подготовить дополнительные законопроекты по деолигархизации в Украине.

9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

«В 2008 году НАТО приняло решение о членстве Украины. Мы придерживаемся этого решения и всех последующих решений, которые появились после этого саммита», - заверил Столтенберг.

13 апреля он заявил, что Российская Федерация не имеет никакого права запрещать Украине движение к членству в Альянсе.

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Автор: Виталий Саенко