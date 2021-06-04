Совет национальной безопасности и обороны в тайном режиме рассмотрел вопросы углубления интеграции Украины с НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Второй вопрос на повестке дня сегодня был о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО)", - заявил Данилов и добавил, что этот вопрос рассматривался в тайном режиме.
"Приняты все решения. Решения принимались единогласно", - сказал Данилов.
Украина и НАТО
Как сообщал УНИАН, 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.
«В 2008 году НАТО приняло решение о членстве Украины. Мы придерживаемся этого решения и всех последующих решений, которые появились после этого саммита», - заверил Столтенберг.
13 апреля он заявил, что Российская Федерация не имеет никакого права запрещать Украине движение к членству в Альянсе.
Президент Владимир Зеленский в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.
«Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент США Джо Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» - спросил Зеленский.
Глава государства выразил надежду, что за годы правления Байдена Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.
5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что сейчас по меньшей мере 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику «открытых дверей» для Украины.
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