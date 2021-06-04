В частности, члены СНБО единогласно проголосовали за неотложные меры с целью углубления интеграции.

Совет национальной безопасности и обороны в тайном режиме рассмотрел вопросы углубления интеграции Украины с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Второй вопрос на повестке дня сегодня был о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО)", - заявил Данилов и добавил, что этот вопрос рассматривался в тайном режиме.

"Приняты все решения. Решения принимались единогласно", - сказал Данилов.

Украина и НАТО

Как сообщал УНИАН, 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

«В 2008 году НАТО приняло решение о членстве Украины. Мы придерживаемся этого решения и всех последующих решений, которые появились после этого саммита», - заверил Столтенберг.

13 апреля он заявил, что Российская Федерация не имеет никакого права запрещать Украине движение к членству в Альянсе.

Президент Владимир Зеленский в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

«Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент США Джо Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» - спросил Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что за годы правления Байдена Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что сейчас по меньшей мере 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику «открытых дверей» для Украины.

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Автор: Виталий Саенко