Президент Украины Владимир Зеленский был госпитализирован в больницу «Феофания» в связи с тем, что там оборудованы специальные палаты, откуда можно продолжать работать.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Это стандартная протокольная процедура. Было принято решение не делать заново коммуникационную комнату в резиденции, а просто воспользоваться готовой в больнице. Потому было принято решение и он (Зеленский - ред.) переехал туда", - сказал Подоляк.
По его словам, у президента нормальное самочувствие.
"Да, иногда температура прыгает, но нет никаких признаков того, что ситуация ухудшается. Это синергия работы и наблюдения врачей", - сказал советник главы ОП.
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Коронавирус у представителей власти: что известно
- 9 ноября Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
- Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Накануне заболевание подтвердили у спикера парламента Дмитрия Разумкова.
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