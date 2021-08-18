Если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года, ЦИК должна принять решение о их назначении не позднее 21 августа 2021 года.

Центральная избирательная комиссия ожидает ответа от Донецкой и Луганской областных государственных администраций - военно-гражданских администраций (ОГА-ВГА) о возможности проведения первых местных выборов в октябре 2021 года.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

"ЦИК снова обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА, чтобы оценить возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года... Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащей подготовке и проведении выборов. В такой ситуации решение о возможности/невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих заключений и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов, как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года", - отмечают в Комиссии.

ЦИК ожидает выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 19 августа.

Читайте такжеРазумков раскритиковал Зеленского за совет любителям "русского мира" выезжать в РФОтмечается, что если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года, ЦИК должна принять решение о их назначении не позднее 21 августа 2021 года.

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Автор: Инна Андалицкая