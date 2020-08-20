В Офисе президента назвали фантастикой данные о якобы срыве секретной операции по задержанию "вагнеровцев"

По словам советника главы ОП, никто из руководства офиса не имел возможности отложить, перенести или отменить проведение гипотетической операции.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал фантастикой информацию о срыве якобы секретной операции украинских спецслужб по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера".

Читайте такжеСМИ узнали, как Украина может ответить Беларуси за выдачу "вагнеровцев" РоссииОб этом он заявил в комментарии УНИАН.

"Информация не соответствует действительности в полном объеме... Первичным источником для публикации этой версии послужила публикация в крымской "Комсомольской правде", - сказал он.

По словам Подоляка, совещаний в указанном в публикациях составе в Офисе президента не было.

"Следовательно, никаких обсуждений гипотетических операций не проводилось. И естественно, никто из руководителей ОПУ, включая его главу, не мог и не имел возможности что/то отложить, перенести или отменить", - заявил он.

Тем более, отметил Подоляк, это физически невозможно сделать – "логистика и детали любой операции на финальном этапе уже не обсуждаются". Он назвал фантастикой операцию под названием "выкрасть три десятка военных профессионалов с территории Беларуси на турецком самолете".

На вопрос, действительно ли, как утверждают СМИ, президент уволил руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу за то, что тот требовал расследовать причастность руководства Офиса президента к провалу этой операции, Подоляк ответил: "Причины увольнения Бурбы имеют совершенно иное обоснование. Никаких требований подобного рода Бурба не выдвигал. Все это, разумеется, уже было медийной историей после его увольнения как попытка защитить себя в случае проведения новым руководством ГУР объемного аудита его работы в ведомстве".

Как сообщал УНИАН, 18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" была якобы частью секретной операции Службы безопасности Украины и ГУР Минобороны по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации в Офисе президента.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: что известно

29 июля в Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и воевавшие против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в стране в период избирательной кампании.

5 августа президент Владимир Зеленский уволил Бурбу с должности начальника ГУР Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. В Офисе президента объяснили, что смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.

Беларусь попросила Украину проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков, чтобы белорусские правоохранительные осуществили их экстрадицию.

Уже через два дня Лукашенко сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными "вагнеровцами".

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала России 32 "вагнеровцев".

В связи с этим в Офисе президента Украины заявили, что ожидали от властей Беларуси юридически корректного и взвешенного решения, а в МИД Украины не исключили возможности обращения в Интерпол.

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Автор: Константин Гончаров