Беларусь просит проверить задержанных "вагнеровцев" на причастность к преступлениям в Украине

Белорусская сторона проинформировала украинских дипломатов о ситуации вокруг задержания на ее территории российских боевиков.

Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.

Как сообщает посольство Украины в Республике Беларусь в Facebook, 30 июля по приглашению белорусской стороны состоялась встреча временно и.о. руководителя посольства Петра Врублевского с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания российских боевиков и обратилась к украинской стороне по поводу проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - отметили в посольстве.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную поклажу, и на всех - три больших тяжелых чемодана, погрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько человек.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

В Службе безопасности Украины заявили, что будут инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков.

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