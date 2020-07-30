СБУ будет просить об экстрадиции задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

Спецслужба будет инициировать этот вопрос перед Офисом генпрокурора, который имеет полномочия подавать запрос на экстрадицию.

Служба безопасности Украины будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных накануне в Беларуси боевиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков", - говорится в сообщении.

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В частности, СБУ будет инициировать этот вопрос перед Офисом генпрокурора, который имеет полномочия подавать запрос на экстрадицию.

Как сообщал УНИАН, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков ЧВК "Вагнера".

29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали вблизи Минска 32 российских боевиков из частной военной компании "Вагнер" и еще одного человека на юге страны.

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По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиян имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелые чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

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