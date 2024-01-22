Аргументы о том, что возвращаться в Украину может быть опасно, экс-нардеп назвал "чепухой".

Советник руководителя Офиса президента Украины и экс-нардеп Сергей Лещенко поделился "идеей", как вернуть домой украинских беженцев. Для этого страны Европы должны прекратить помощь украинцам, которые выехали из-за войны.

Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger. По его словам, украинцам, оставшимся в стране, и тем, кто выехал за границу, "все труднее находить общий язык".

"Потому что люди, выехавшие из Украины, никогда не поймут оставшихся людей. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", – сказал Лещенко.

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В то же время аргументы о том, что возвращаться в Украину может быть опасно, экс-нардеп назвал "чепухой".

"У нас в Киеве живет 3 миллиона человек, в том числе сотни тысяч детей. Аргумент о том, что это опасно, — чепуха. Возвращенцам не пришлось бы воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться поликлиниками и аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы. Ваши деньги отсутствуют в экономике. И ситуация становится все сложнее", – резюмировал советник главы ОП.

Украинские беженцы в Европе: что нужно знать

В Эстонии исключили возможность экстрадиции беженцев из Украины мужского пола, заявила премьер-министр страны Кая Каллас. Механизм депортации к украинским беженцам в Эстонии не может быть применен, поскольку эти люди находятся в стране на законных основаниях.

Тем временем лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц назвал выплаты украинским беженцам ошибкой. По его словам, к беженцам из Украины должен быть "более жесткий подход", чтобы они устраивались на работу.

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