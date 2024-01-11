Фридрих Мерц считает, что к беженцам из Украины должен быть "более жесткий подход", чем к другим искателям убежища.

К беженцам из Украины должен быть "более жесткий подход", чтобы больше украинских переселенцев работало в Германии и таким образом государство было освобождено от финансового бремени. Об этом заявил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, сообщает RND.

На днях он отметил, что сейчас в Германии на рынке труда лишь 20 процентов украинских беженцев, тогда как в Нидерландах – 60 процентов, в Польше – 90 процентов.

Мерц критически оценивает тот факт, что украинские беженцы имеют право на льготы граждан и поэтому получают больше государственных льгот, чем другие искатели убежища.

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"Видимо, было ошибкой то, что два года назад – сразу после начала кризиса беженцев из Украины – между федеральным правительством и правительствами земель мы решили, что украинские беженцы сразу получат гражданские льготы, а не льготы для соискателей убежища", - отметил политик.

Последние заявления Фридриха Мерца о войне в Украине

Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц требует от канцлера Олафа Шольца как можно быстрее передать Украине ракеты Taurus. По словам главы ХДС, поставки Taurus "очень помогли бы Украине", и канцлер Шольц должен наконец принять решение о передаче ракет дальнего радиуса действия.

Ранее УНИАН информировал, что немецкие политики призывают предоставить Украине ракеты Taurus для ударов по территории РФ. По информации немецких СМИ, на канцлера Шольца оказывается все большее давление со стороны партий-партнеров по коалиции и оппозиционного ХДС.

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