Президент подчеркнул, что Украина подверглась нападению не только на своих границах, но и в центре своих демократических институтов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавние решения Конституционного суда, которые направлены против антикоррупционной инфраструктуры, являются частью систематических усилий для остановки евроатлантической интеграции Украины.

Об этом он написал в колонке для американского издания Financial Times.

"Украина подверглась нападению. Не только на своих границах, но и в центре своих демократических институтов», - заявил он.

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Президент Украины заверил международных партнеров, что украинская власть будет «отбиваться и побеждать».

Он отметил, что на прошлой неделе Конституционный суд Украины вынес «деструктивное решение, пытаясь демонтировать нашу антикоррупционную архитектуру». Судьи КС заявили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не имеют конституционного права проверять и раскрывать декларации об имуществе государственных служащих, и что представление ложной информации больше не будет уголовным преступлением.

«Введение в 2016 году обязательных электронных деклараций и ответственности за незаконное обогащение было первым и важнейшим шагом в построении структуры для ликвидации коррупции в Украине», - подчеркнул глава государства, добавив, что именно тогда украинцев возмутило разоблаченное богатство высших чиновников.

«Подрыв этого процесса – попытка уничтожить важную часть антикоррупционных достижений Революции достоинства 2014 года, построенных украинским гражданским обществом при активной поддержке наших западных партнеров», - заметил он, вспомнив еще одно недавнее решение Конституционного суда, которое подорвало авторитет и руководство Национального антикоррупционного бюро, которое было создано для расследования преступлений среди высших государственных служащих.

Зеленский подчеркнул, что «эти решения являются частью систематических усилий, направленных на подрыв верховенства права, противодействия прогресса, достигнутого в нашей борьбе с коррупцией, ослабление нашего общества и экономики и, наконец, что не менее важно, остановку евроатлантической интеграции Украины».

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Константин Гончаров