Ожидается, что республиканцы могут получить примерно 15-25 мест в Палате представителей.

В США во вторник, 8 ноября, пройдут промежуточные выборы в Конгресс. По прогнозам, республиканцы возьмут Палату представителей, что ограничит законодательную способность нынешнего американского президента Джо Байдена.

По данным ВВС, пока что демократы контролируют Белый дом и обе палаты Конгресса с минимальным перевесом. Традиционно правящая партия на промежуточных выборах теряет около 20 мест. Это своеобразный референдум относительно лидерства действующего президента.

Несмотря на выполнение ряда предвыборных обещаний популярность Байдена все равно снижается на фоне стремительной инфляции, рекордного количества нелегалов и обеспокоенности уровнем преступности.

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Партии Дональда Трампа необходимо лишь пять мест, чтобы изменить баланс сил в Палате представителей, и одно место, чтобы контролировать Сенат.

Согласно прогнозам внепартийных наблюдателей, республиканцы получат примерно 15-25 мест в Палате представителей. Борьба за верхнюю палату Конгресса будет зависеть от результатов в Пенсильвании, Джорджии, Неваде и Аризоне.

Республиканцы в случае победы в Палате представителей обещали закрыть расследование беспорядков в Капитолии и начать расследование в отношении администрации Байдена. Кроме того, полномочия Байдена назначать судей и кандидатов на административные должности будут серьезно ограничены.

Выборы в США - что известно

Перед выборами в США стало в Республиканской партии увеличивается число противников военной поддержки Украины. При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что выборы в США не повлияют на партнерство Вашингтона и Киева.

Кроме того, республиканец Адам Кинзингер заверил, что в политических вопросах крайние правые и левые часто имеют общию позицию.

3 ноября появилась информация, что российские боты используют политические мемы для влияния на избирательный процесс в США. На этом фоне рроссийский олигарх Евгений Пригожин сознался, что "вмешивался, вмешивается и будет вмешиваться" в американские выборы.

В США убеждены, что подобные заявления не звучали бы без согласия Кремля. В администрации Байдена не удивились заявлениями Пригожина.

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