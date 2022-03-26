Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что чем позже мир откажется от российских ресурсов, тем более вероятна мировая война.
В этом случае будет идти речь не только об Украине, подчеркнул он в Twitter.
"Отказ от РФ углеводородов, закрытие рынков РФ для мировых компаний, визовые ограничения для граждан РФ, замещение российского зерна, полный запрет российского лоббизма и медиа в Европе – это вопрос времени. Чем позже это будет сделано, тем вероятнее мировая война. Не только в Украине", – заявил Подоляк.
Напомним, Еврокомиссия решила проводить совместные закупки газа и энергии. Поэтому теперь России будет значительно труднее влиять на отдельные страны ЕС. Поэтому может полностью прекратиться российская провокация внутренних конфликтов в ЕС.
Как сообщал УНИАН, Россия за предыдущие десять дней продала нефти в Европу из портов Черного моря на сумму, равную стоимости 440 крылатых ракет "Калибр". Эти ракеты страна-агрессор активно применяет в войне против Украины. Эта нефть идет в порты Франции, Италии и Нидерландов (Роттердам).