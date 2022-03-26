В этом случае будет идти речь не только об Украине, подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что чем позже мир откажется от российских ресурсов, тем более вероятна мировая война.

В этом случае будет идти речь не только об Украине, подчеркнул он в Twitter.

"Отказ от РФ углеводородов, закрытие рынков РФ для мировых компаний, визовые ограничения для граждан РФ, замещение российского зерна, полный запрет российского лоббизма и медиа в Европе – это вопрос времени. Чем позже это будет сделано, тем вероятнее мировая война. Не только в Украине", – заявил Подоляк.

Напомним, Еврокомиссия решила проводить совместные закупки газа и энергии. Поэтому теперь России будет значительно труднее влиять на отдельные страны ЕС. Поэтому может полностью прекратиться российская провокация внутренних конфликтов в ЕС.

Как сообщал УНИАН, Россия за предыдущие десять дней продала нефти в Европу из портов Черного моря на сумму, равную стоимости 440 крылатых ракет "Калибр". Эти ракеты страна-агрессор активно применяет в войне против Украины. Эта нефть идет в порты Франции, Италии и Нидерландов (Роттердам).

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