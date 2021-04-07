По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские правоохранители ожидали, что Николай Чаус будет официально экстрадирован из Молдовы в Украину.

Украина непричастна к ситуации с похищением судьи Николая Чауса с территории Молдовы.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с молдовским коллегой Аурелиу Чокоем, сообщает пресс-служба МИД.

По словам Кулебы, украинские правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище в Молдове, он будет экстрадирован в рамках международной правовой помощи на основании европейских конвенций и двусторонних договоров о выдаче и о взаимной помощи по уголовным делам.

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Министр подчеркнул, что Украина не причастна к похищению Чауса.

Для установления всех обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, Кулеба предложил Молдове создать совместную рабочую группу.

Кулеба также заверил, что для Украины Молдова "была, есть и остается другом".

"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинско-молдовского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - сообщили в МИД.

Похищение Чауса: что известно

3 апреля стало известно, что Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили в Молдове.

5 апреля глава МВД Молдавии Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

Дело судьи Чауса: все подробности

9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября 2016 года Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

11 июля 2019 года президент Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Молдовы Майей Санду поднял вопрос об экстрадиции Чауса.

7 февраля 2020 года в то время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-судья Чаус всячески пытается избежать экстрадиции в Украину. По его словам, "этот подозреваемый избрал тактику оспаривать все, что можно обжаловать: сначала он обращался за политическим убежищем, затем - "в связи с преследованиями", а когда ему было отказано и было уже почти готово решение об экстрадиции, он обжаловал отказ президента Молдовы в предоставлении ему политического убежища".

Холодницкий заверил, что дело Чауса готово к передаче в суд.

12 октября 2020 года в Нацполиции заявили, что не прекращали розыск судьи.

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Автор: Александр Топчий