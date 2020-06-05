Зеленский выступил за легализацию частных армий в Украине

По словам президента, на данный момент есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте.

Президент Владимир Зеленский выступил за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине с привлечением ветеранов.

Читайте такжеЛегализация частных военных компаний в Украине: в Раде продолжается работа над закономОб этом зашла речь во время первого заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По мнению Зеленского, Консультативный совет может помочь разработать сбалансированный законопроект.

«Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», – отметил он.

По его словам, «первоочередные законодательные наработки» Раде стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их к закрытию нынешней сессии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине уже давно существуют не менее пяти частных военных компаний (ЧВК), однако они зарегистрированы и платят налоги за пределами Украины.

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