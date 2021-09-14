В посольстве Украины в Ливанской Республике осудили высказывания Ваххаба и призвали его извиниться перед украинцами.

Бывший министр экологии Ливана, председатель партии "Аль Таухид Аль Араби" Виам Ваххаб сравнил украинок и россиянок с женщинами легкого поведения.

Скандальное заявление он сделал в утреннем шоу на канале "Аль Жадида" 12 сентября, передает Alquds Alarabi Newspaper.

Ваххаб рассказал, что, как-то он спросил президента Мишеля Ауна о природе Ливана как страны, и добавил: "Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, позвольте нам ввести 10 тысяч российских или украинских женщин".

Шутка политика вызвала волну осуждения в соцсетях. В партии попытались оправдаться, что их лидера неправильно поняли.

"В российско-украинском вопросе Виам Ваххаб имел в виду красоту женщин из России и Украины, а не что-то еще. Мы ценим борьбу русских женщин на протяжении всей истории перед лицом нацистской оккупации, что привела к войнам, которые Россия вела в Сирии и в мировом масштабе", – оправдались в политсиле.

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Там добавили, что украинки и россиянки – "первоклассные женщины, поскольку они заслуживают нашего восхищения и любви, и они занимали высшие должности в государственных учреждениях, армии и в обществе".

Однако посольство Украины в Ливанской Республике осудило высказывания Ваххаба. Дипломаты обратились к ливанскому экс-министру с требованием публичного извинения перед гражданами Украины.

Скандал вокруг выступления Зеленского в Юрмале

Напомним, в сентябре 2016 года на тот момент лидер "95 Квартала" Владимир Зеленский в своем выступлении на фестивале в Юрмале пошутил перед зрителями: "Украина напоминает актрису из немецкого фильма для взрослых, то есть готова принять в любом количестве с любой стороны".

В 2020 году, уже будучи президентом, Зеленский подчеркнул, что "никогда не называл Украину проституткой" и что ему стыдно, если кого-либо эта шутка обидела.

"Я никогда не называл Украину проституткой. Это первое... Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав", - сказал он.

Автор: Денис Прядко