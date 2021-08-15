Cкорая на месте взрыва / фото Reuters
В ливанской деревне Тлейл в северном районе Аккар ранним утром в воскресенье, 15 августа, взорвался танкер-газовоз.
Об этом сообщает AlarabiyaNews.
Сотрудники ливанского Красного Креста извлекли 20 тел и эвакуировали 79 раненых.
Причина взрыва пока неизвестна.
В сети появились видео сильного пожара, вспыхнувшего после взрыва.
Взрывы в Бейруте: что было ранее
- Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.
- Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.
- Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет. Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5.
- 10 сентября на складе с горючим и шинами в порту Бейрута произошел пожар.