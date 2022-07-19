Сейчас нужны специалисты не с мирного времени, а те, кто демонстрируют комфортность работы в военных условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский после 100 дней войны решил обновить команду, сейчас у него продолжается "кадровый период".

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, пишет Forbes.

"Все началось с бывших министра аграрной политики Романа Лещенко и омбудсмена Людмилы Денисовой, которые откровенно не справились с вызовами войны. Это еще не все кадровые изменения. Пиком станет замена осенью премьер-министра и перезагрузка Кабмина. Сейчас нужны специалисты не с мирного времени, а те, кто демонстрируют комфортность работы в военных условиях. Это будет новое главное условие новых кадровых назначений", - прогнозирует он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Спустя время Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

Вместе с тем сегодня, 18 июля, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока речь не идет.

По его словам, будут проведены служебные проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представлений о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора и главы СБУ.

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