Сладкий подарок глава украинской разведки разрезал на куски.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 4 января празднует день рождения, сегодня ему "стукнуло" 37 лет. В этот праздник ему подарили торт в виде карты России.

Как сообщает ТСН, с презентом Буданов мгновенно расправился - порезал его на куски. Сладкая карта РФ визуально напоминает ту, которую в декабре 2022-го года смогли снять журналисты в кабинете главы украинской разведки.

Тогда представители СМИ поинтересовались, что означает расчлененная карта Российской Федерации. А Буданов отшутился, мол, каждый видит то, что хочет, а также объяснил такие границы "широким маркером".

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Кто такой Кирилл Буданов

Буданов - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 5 августа 2020 года, генерал-майор, участник боевых действий. Полный кавалер ордена "За мужество".

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил ГУР.

Когда закончится война с Россией - прогноз Буданова

По прогнозу руководителя Главного управления разведки Минобороны, боевые действия в Украине должны закончиться к лету следующего года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году. А после окончания войны в Украине начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ.

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