Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Такое убеждение высказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, комментируя расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

"Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Мы как страна и нация, которая платит очень высокую цену в борьбе за свою свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений. Рекомендую к просмотру обстоятельное расследование журналистов "Радио Свобода", программы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL", о том, как случилось, что Москва использует для ударов по украинским городам переданные ей Украиной в 90-х годах стратегические бомбардировщики и ракеты", - написал глава ГУР.

Он поблагодарил команду "Схем" за эту важную работу, отметив, что и информация от Главного управления разведки, в частности о российских пилотах - военных преступниках, стала полезной при создании материала.

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"Одолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого", - констатировал Кирилл Буданов.