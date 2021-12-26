Им не могут позволить "оказаться там в ловушке".

Великобритания готова эвакуировать свои войска из Украины в случае военного вторжения России.

Об этом пишет Daily Express.

"Командующие должны провести полный "обзор" операции "Орбиталь", чтобы гарантировать, что весь британский персонал может быть безопасно выведен, если Москва прикажет ввести войска", - пишет издание.

По данным источников издания, большая часть британских сил дислоцируется в Яворове, откуда они пойдут к польской границе. Группа штабных офицеров из Киева также направится к границе, а британские моряки, находящиеся в Одессе, уже отправились в Великобританию на Рождество.

Читайте также"Мы хотим хороших отношений с Россией" - глава ЕврокомиссииРешение об эвакуации примет начальник отдела совместных операций генерал-лейтенант Чарли Стрикленд.

Он будет получать информацию от сотрудников штаб-квартиры в Нортвуде.

"Он будет внимательно следить, чтобы оценить влияние любого вторжения на способность вывести свои войска - он не может позволить им оказаться там в ловушке", - сказал источник в армии.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал "маловероятным" то, что Запад в случае масштабного вторжения России поможет Украине войсками.

Агрессия РФ в отношении Украины

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

17 декабря РФ предложила Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в НАТО и "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в начале 2022 года представители РФ и США обсудят в Женеве вопросы безопасности в Европе.