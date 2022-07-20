Следующий этап выборов завершится 2 сентября.

В Великобритании завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра.

В финал вошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает The Guardian.

Риши Сунак получил 137 голосов, Лиз Трасс - 113, экс-глава Минобороны Пенни Мордонт - 105 голосов.

21 июля британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера. Следующий этап выборов завершится 2 сентября. Результаты объявят в 12:30 5 сентября.

Последний опрос британской аналитической компании YouGov показывает, что Трасс победит Сунака - 54% против 35% соответственно.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и глава правительства.

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