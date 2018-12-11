В Берлине встретятся советники лидеров стран "нормандского формата" по ситуации в Керченском проливе

Как ранее сообщал президент Украины, на этих переговорах украинская сторона поставит вопрос возвращения взятых в плен украинских моряков, судов и свободы судоходства через Керченский пролив.

В Берлине сегодня, 11 декабря, состоится встреча советников лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германии, Франции и России) о ситуации в районе Керченского пролива и Азовского моря.

Об этом стало известно из дипломатических источников.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе договорились провести переговоры относительно ситуации в Азовском море в «нормандском формате» на уровне советников.

2 декабря президент Украины Петр Порошенко в интервью France 24 заявил, что Украина примет участие во встрече Нормандского формата на уровне политических советников для деэскалации ситуации.

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«Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече Нормандского формата на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив», - сказал Порошенко в ответ на вопрос, готова ли Украина к обсуждению ситуации в нормандской формате на уровне советников, о которых сообщила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Справка УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина».