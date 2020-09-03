Большинство украинцев положительно относятся к реализации государственной программы "Большое строительство" и хотят видеть больше отремонтированных и построенных дорог, больниц, школ и детских садов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в августе этого года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Результаты исследования представил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" заместитель директора КМИС Антон Грушецкий. Он отметил, что 89,8% респондентов одобряют государственные инвестиции в развитие инфраструктуры.

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По мнению около половины участников исследования, больше всего средств нужно вкладывать в ремонт дорог. На втором месте оказались больницы, далее - учебные заведения для детей.

При этом важность инфраструктурных проектов для украинцев чрезвычайно высока. Отвечая на вопрос, какие инициативы команды президента вызывают наибольшую поддержку, участники исследования на первое место поставили прекращение огня на Востоке Украины (80,6%), а на второе - программу "Большое строительство" (67%), оставив позади кредиты для бизнеса (38,4%) и рынок земли (14%).

При этом 85,2% респондентов убеждены, что развитие инфраструктуры не должно пресекаться на период карантина.

Исследование проводилось методом прямого опроса 6-19 августа. В исследовании приняли участие 2049 респондентов из всех регионов Украины (кроме АР Крым).

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Автор: УНИАН