Спикер парламента намерен внести соответствующие правки к проекту закона.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что внесет поправки в законопроект об олигархах, чтобы не Совет национальной безопасности и обороны определял, кто будет попадать в реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер парламента сказал на брифинге.

Разумков отметил, что будет вносить свои поправки ко второму чтению законопроекта.

"Что касается СНБО, то я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения законов и Конституции Украины", - подчеркнул он и добавил, что этот орган в законопроекте должен быть изменен.

В то же время он не уточнил, какой, по его мнению, орган должен принимать решение о включении лиц в реестр олигархов или исключении из него. Также спикер парламента отказался отвечать, будет ли голосовать за законопроект об олигархах, если его предложения не будут поддержаны.

Читайте такжеЗеленский прокомментировал одобрение Радой его законопроекта о деолигархизацииТакже его спросили, может ли быть применена специальная процедура в случае, если поступит много поправок к законопроекту об олигархах, чтобы их не рассматривать. Разумков отметил, что такую процедуру применили во время принятия закона о банковской сфере, но тогда по этому вопросу было согласие всех фракций. А ситуация по законопроекту об олигархах, по его словам, отличается от той, которая была по законопроекту о банках.

"Я не вижу возможности применения специальной процедуры", - резюмировал он, говоря о законопроекте об олигархах.

Законопроект Зеленского об олигархах: подробности

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

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Автор: Надя Пришляк