На вопрос, есть ли законопроект о лоббизме в далекой перспективе, спикер ответил отрицательно.

Закон об олигархах должен быть дополнен законом о лоббизме.

Такое мнение председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил в интервью Радио Свобода.

"Мне кажется, что должен быть еще один закон к этому. 100%. Это закон о лоббизме. Не в том понимании, в котором он существует сегодня в обществе, потому что он существует с отметкой минус. А в том варианте, который мы можем увидеть в США, в Европе, где все открыто, где есть люди-лоббисты, которые отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон. Они декларируют свое состояние, контакты и многое-многое другое. И это точно поможет вывести в публичную плоскость все негативное, что сегодня, к сожалению, есть в украинской политике", – отметил Разумков.

Читайте такжеВ Минюсте сообщили, сколько лет будет действовать закон об олигархахСпикер парламента предположил, что принятие закона об олигархах обеспечит «более правильные, прозрачные правила игры, правила отношений с представителями крупного бизнеса». Председатель парламента ожидает, что законопроект получит поддержку в первом чтении, а во втором народные депутаты – в том числе он сам – будут иметь к нему предложения.

В частности, Разумков отметил, что статус олигарха должна определять отдельная, специально созданная структура, а не Совет национальной безопасности и обороны.

На вопрос, есть ли законопроект о лоббизме в далекой перспективе, спикер ответил отрицательно.

"Мы будем им заниматься. И вскоре он все же появится в стенах Верховной Рады. Он будет непрост. Я понимаю, что будет много и критики. Но здесь есть два варианта: или не идти по этому пути, дальше закрывать глаза на то, что происходит за кулисами, или все же сделать и Верховную Раду открытой для общества, для публичной политики, чтобы все происходило «не под одеялом», а так, чтобы все об этом знали», – сказал он.

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Автор: Ирина Погорелая