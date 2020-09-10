Экс-глава ОП рассказал, как Путин "очень уважительно" общался с Зеленским.

Украинские власти "жестко кинули президента РФ Владимира Путина, считает экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Такое мнение он высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он рассказал, что в декабре 2019 года во время саммита "Нормандской четверки" переговоры были сложными, но Путин "очень уважительно" общался с Зеленским.

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"В то время [Путин] хотел найти какое-то решение для этой проблемы. Но я не знаю, по каким мотивам – экономическим или политическим... Мне кажется, что это по политическим мотивам в частности. У Зеленского безумная поддержка, в том числе и в России, и воевать с любимцем своего народа – это подать себя неадекватно", – сказал он.

В то же время Богдан считает, что "на сегодня ситуация кардинально изменилась".

"Я могу только судить о публичных каких-то моментах, на которых я хорошо разбираюсь. Вот если публикуют сообщения, что состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре получаются разные... Это называют "дипломатическим провалом". Итак, переговоры не имели успеха. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно – не сделали ничего", – заявил он.

Что известно об общении Зеленского с Путиным

В июне президент Украины заявил, что у него не было времени выбирать - верить или не верить Путину.

Впоследствии в МИД назвали условие, при котором Зеленский и Путин могут встретиться в Крыму.

Накануне представитель Украины в ТКГ объяснил, почему Зеленский не высказывается резко в адрес Кремля.

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Автор: Юрий Годован