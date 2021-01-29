Партнер Вадима Нестеренко в "Ристон Холдинг" Александр Вилкул получил 6 миллионов долларов наличными в рамках сделки по продаже доли политика в их совместном бизнесе. В целом сделка оценивалась в 20 миллионов, но сорвалась из-за мошеннических действий Вилкула и его подчиненного Максима Романенко. Об этом агробизнесмен Нестеренко заявил в интервью изданию «Корреспондент».

По его словам, в июле 2020 года должен был быть реализован первый этап многомиллионной сделки, когда из обусловленной суммы в 20 миллионов долларов Вилкулом лично и его доверенными лицами было получено 6 миллионов.

«Это легальные деньги с моих банковских счетов, они есть в моей декларации о доходах. Первый транш в эквиваленте 2,25 миллиона долларов был передан уполномоченному представителю Вилкула», - рассказал собственник "Ристон Холдинг".

Наличные для передачи, по его словам, привез официальный инкассатор банка. Второй транш в размере 3,75 миллиона долларов был передан Вилкулу лично в присутствии многочисленных свидетелей.

«Там работали видеокамеры – то есть вся процедура передачи денег четко зафиксирована. Это произошло после того, как нотариально были подписаны документы по переоформлению собственников агрохозяйств», - заявил в интервью бизнесмен.

Однако, через некоторое время, по словам Нестеренко, сторона Викула подала иски и сейчас пытается отменить смену собственников в уже проданных ими агрохозяйствах, за которые уже получены деньги.

«Мотивация демонстративно смешная и беспредельная - мол, люди Романенко, когда оформляли передачу своих имущественных прав, подсунули нотариусу фиктивные нотариальные документы о согласии на сделку их жен. А теперь через суд отзывают это согласие», - сообщил Нестеренко.

По мнению бизнесмена, таким образом Вилкул и его окружение указали на мошеннический умысел в своих действиях.

«Если перевести такую мотивацию с юридического на понятный язык, то заявители публично признаются, что они воспользовались заведомо недействительным и фиктивным документом, чтобы ввести нотариуса в заблуждение и совершить мошеннические действия. То есть люди открыто признаются и берут на себя уголовную статью», - резюмировал собственник "Ристон Холдинг".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН