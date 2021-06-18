Политик считает, что сначала надо установить режим тишины на Донбассе, а затем решать вопросы с учетом интересов местного населения

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук подчеркнул, что без коренных изменений Минских соглашений урегулирование на Донбассе невозможно.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Вы видите, семь лет идет война, работает минская площадка, но к сожалению, нет движения вперед, такого, как хотела бы Украина, и я думаю, это видят все. Поэтому ясное дело, кто-то хочет или не хочет, можем мы или не можем, без трансформации минского площадки и минских договоренностей, которые были сделаны в свое время под разными влияниями - агрессии, давления и т.п., - мы, не внеся в Минские договоренности какие-то коренные изменения, вперед не продвинемся", - сказал Кравчук.

Он пояснил, что пока идет война, стреляют и убивают, и пока не созданы предпосылки для решения любых вопросов - выборов или организации власти и жизни в новых условиях, продвинуться дальше в вопросе урегулирования будет невозможно.

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В связи с этим Кравчук отметил, что сначала нужно установить режим тишины и прекращения огня, создать предпосылки для решения имеющихся проблем, и только затем шаг за шагом надо решать все вопросы с учетом интересов местного населения в Донецкой и Луганской областях. По его словам, надо учитывать особенности региона.

Как ранее сообщал УНИАН, первый президент Леонид Кравчук опроверг слухи, что генсек СССР Никита Хрущев якобы "подарил" Украине Крым в 1954 году. По его словам, полуостров обошелся Киеву более чем в 105 миллиардов долларов.

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Автор: Виталий Саенко