Президент будет обсуждать с предпринимателями вопросы "техногенного прорыва" Украины, заявил советник главы ОП.

В ходе своего рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с американскими миллиардерами Джеффом Безосом и Илоном Маском.

Об этом в интервью журналисту Роману Цимбалюку рассказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, встречи с американскими предпринимателями должны состояться уже после встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Это после Байдена уже. Он [Зеленский] полетит в Калифорнию. Будет встречаться с Безосом и Маском, насколько я помню. Там тоже такие вопросы… техногенного прорыва для Украины, участие в совместных проектах", – сказал Арестович.

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На сегодня Безос и Маск – самые богатые люди в мире. По данным Forbes, Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса оценивается в 199 млрд долларов, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска – в 191 млрд долларов.

Как известно, в настоящее время украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским находится в США. Сегодня Зеленский должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Накануне он уже провел ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с министром энергетики США и главой оборонного ведомства.

Автор: Дмитрий Захаров