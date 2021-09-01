Дата встречи Зеленского с Байденом менялась уже дважды: предыдущей датой было 30 августа, потом - 31, а затем - 1 сентября.

В Белом доме заявили, что переговоры президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского перенесли на 1 сентября, поскольку они должны получить должное внимание.

Как говорится в стенограмме на сайте Белого дома, об этом заявили американские чиновники во время брифинга относительно визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Относительно изменения даты, вы правы, что мы изначально объявили другую дату встречи. Как вы знаете, собрать двух глав государств вместе является сложным и быстро динамичным процессом. Я не хочу чрезмерно анализировать логистику, кроме того что скажу, что мы хотим, чтобы встреча получила внимание, которого она заслуживает", - заявил американский чиновник.

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Дата встречи Зеленского с Байденом менялась уже дважды: предыдущей датой было 30 августа, потом - 31, а теперь - 1 сентября. Причиной переноса в Офисе президента Украины назвали нестабильную ситуацию в Афганистане.

31 августа начался рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. На 1 сентября запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Автор: Виталий Саенко